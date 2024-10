I fischi e gli insulti degli studenti al film contro l’omofobia | Gay di m… ma quando si ammazza?

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di sabato 26 ottobre 2024) Giovedì 24 ottobre al mattino era in programma l’anteprima nazionale de Il ragazzo dai pantaloni rosa. La pellicola tratta dal romanzo autobiografico di Teresa Manes, la madre di Andrea che nel 2012 si tolse la vita. In platea c’erano 700 ragazzi delle scuole romane, tra i 15 e i 17 anni. E, racconta il Messaggero, la proiezione si è trasformata in una baraonda. Con frasi del tipo: «Gay di merda», oppure «Ma questos’?». L’insegnante di una quarta liceo racconta che è stato «aberrante sentire certe cose. La mia classe e io ci siamo sentiti a disagio. Ho provato a zittire chi continuava». La vicenda era cominciata come un gioco, con gli applausi per ogni cosa. «Poi è degenerata in un circo», spiega. «Alcuni hanno addirittura gridatoomofobi come “fr*o” o “ma questo quanno s’?”.