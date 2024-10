Papa Francesco infuriato: “I preti non sono tutti comunisti” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Papa Francesco, intervenendo all’assemblea della diocesi di Roma presso la Basilica di San Giovanni in Laterano, ha ribadito l’importanza di considerare i poveri come “nostri fratelli” e non come “numeri” o “scarti”. Durante il suo discorso, il Pontefice ha esortato a superare lo stigma secondo cui chi si dedica ai poveri sia comunista, un commento che ha definito inadeguato e anacronistico: “Non diciamo che i preti, le suore che lavorano con i poveri sono dei comunisti!”, ha sottolineato.Leggi anche: Papa Francesco irremovibile, taglia indennità ai cardinali: “Misura necessaria” Papa Francesco ha inoltre espresso apprezzamento per i volontari, gli operatori della Caritas e altre associazioni impegnate nel territorio. Thesocialpost.it - Papa Francesco infuriato: “I preti non sono tutti comunisti” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 25 ottobre 2024), intervenendo all’assemblea della diocesi di Roma presso la Basilica di San Giovanni in Laterano, ha ribadito l’importanza di considerare i poveri come “nostri fratelli” e non come “numeri” o “scarti”. Durante il suo discorso, il Pontefice ha esortato a superare lo stigma secondo cui chi si dedica ai poveri sia comunista, un commento che ha definito inadeguato e anacronistico: “Non diciamo che i, le suore che lavorano con i poveridei!”, ha sottolineato.Leggi anche:irremovibile, taglia indennità ai cardinali: “Misura necessaria”ha inoltre espresso apprezzamento per i volontari, gli operatori della Caritas e altre associazioni impegnate nel territorio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I nuovi nati in Puglia - come i genitori chiamano i propri figli : Francesco e Giulia i più gettonati - Anche nel 2023 i nomi maschile e femminile più scelti dai genitori a livello nazionale sono stati Leonardo e Giulia. Leonardo conferma il primato conquistato nel 2018, dopo una scalata cominciata nel 2010 che lo ha visto conquistare prima la ... (Foggiatoday.it)

Noemi Bocchi come Ilary Blasi : l’attacco frontale di Fabrizio Corona a Francesco Totti - Tramite i suoi canali social (e, nello specifico, tramite Telegram) Fabrizio Corona ha accusato Francesco Totti di tradire la sua attuale compagna. In un panorama mediatico sempre più affamato di gossip e rivelazioni, emerge una nuova indiscrezione ... (Notizie.com)

Chi è Francesco Spano - dalle polemiche all'Unar fino al Mic. Apprezzato come manager - finì in un’inchiesta delle Iene - È durata solo dieci giorni, passati tra le polemiche , l’esperienza di Francesco Spano al ministero della Cultura come capo di gabinetto. Già la sua nomina , decisa dal ministro Alessandro Giuli poco dopo il suo insediamento, era finita nel mirino ... (Gazzettadelsud.it)

Infarto per Francesco Flachi in campo - ex Sampdoria operato d'urgenza dopo il malore : come sta - Paura per Francesco Flachi, l'ex attaccante della Sampdoria è stato colpito da un infarto mentre era in campo: operato d'urgenza, come sta (Notizie.virgilio.it)