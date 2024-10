Lucas Braathen lancia il guanto di sfida | Sono tornato per vincere

Oasport.it - Lucas Braathen lancia il guanto di sfida: ‚ÄúSono tornato per vincere‚ÄĚ

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di venerd√¨ 25 ottobre 2024) Dove eravamo rimasti? Il 27 ottobre del 2023 un annuncio che lascio di stucco tutti gli appassionati di sci alpino:, vincitore della Coppa di slalom nella stagione 2022-2023, annunciava il suo ritiro a soli 23 anni, al termine di una conferenza stampa durata una ventina di minuti a Soelden. Un annuncio shock prima del via della stagione da parte di uno dei talenti pi√Ļ cristallini dello sport norvegese e dello sci alpino mondiale. ‚Äúfelice di annunciare che, nel luogo in cui ho vinto la mia prima gara di Coppa del Mondo, mi ritirer√≤.molto grato per tutto quello cheriuscito a vivere nel corso della mia carriera. Per poter continuare a sciare in questo sistema dovrei mettere da parte non solo i miei sogni, ma anche la mia felicit√†. E nondisposto a farlo.¬†Non smetto per protesta, non ho la pretesa di essere vendicativo.