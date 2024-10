Sport.quotidiano.net - La Maceratese si rinforza. Potenziato l’attacco

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Laha annunciato di avere preso Andrea Del Moro, attaccante classe 2005 fino a pochi giorni fa alla Renato Curi Angolana (Eccellenza abruzzese). Il giocatore è stato tesserato la scorsa settimana e l’allenatore Possanzini lo ha portato in panchina nel match a Tolentino. In passato Del Moro ha vestito le maglie di Samb e L’Aquila dove è stato utilizzato principalmente come esterno d’attacco o seconda punta. "Lo abbiamo preso perre il pacchetto under. Il ragazzo – dice il diesse biancorosso Nicolò De Cesare – si è aggregato la scorsa settimana, ha mostrato una grande voglia di venire a Macerata e si sta inserendo bene". I biancorossi stanno gettando le basi per il match casalingo contro l’Urbino. "Ci attende un impegno complicato perché gli avversari possono contare su un ottimo organico. Noi abbiamo tanta voglia di tornare al successo in casa".