Avetrana contro Disney per la serie sul caso Sarah Scazzi. Quando il true crime supera il limite? (Di venerdì 25 ottobre 2024) La serie tv Avetrana. Qui non è Hollywood di Disney+ è una serie drammatica diretta da Pippo Mezzapesa e prodotta dalla casa di produzione Groenlandia e Disney, che esplora il caso di cronaca nera che ha colpito il piccolo comune di Avetrana, nel 2010, ovvero l’omicidio di Sarah Scazzi. Dopo l’anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma, la serie sarebbe dovuta uscire sulla piattaforma streaming di Disney oggi, 25 ottobre, ma il Tribunale di Taranto ne ha bloccato la pubblicazione, emettendo un provvedimento di sospensione. Il provvedimento è nato in seguito al ricorso d’urgenza di Antonio Iazzi, sindaco di Avetrana, per il quale la serie tv sarebbe diffamatoria. News.robadadonne.it - Avetrana contro Disney per la serie sul caso Sarah Scazzi. Quando il true crime supera il limite? Leggi tutta la notizia su News.robadadonne.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Latv. Qui non è Hollywood di+ è unadrammatica diretta da Pippo Mezzapesa e prodotta dalla casa di produzione Groenlandia e, che esplora ildi cronaca nera che ha colpito il piccolo comune di, nel 2010, ovvero l’omicidio di. Dopo l’anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma, lasarebbe dovuta uscire sulla piattaforma streaming dioggi, 25 ottobre, ma il Tribunale di Taranto ne ha bloccato la pubblicazione, emettendo un provvedimento di sospensione. Il provvedimento è nato in seguito al ricorso d’urgenza di Antonio Iazzi, sindaco di, per il quale latv sarebbe diffamatoria.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie tv sul delitto di Avetrana - Disney sfida il tribunale : sulla piattaforma spunta la data in cui sarà disponibile - La serie tv Avetrana – Qui non è Hollywood sarà disponibile tra pochi giorni in streaming. O almeno ne è sicura Disney+, la piattaforma che la ospita. Il contenuto prodotto da Groenlandia è finito al centro di uno scontro tra il sindaco della ... (Open.online)

Avetrana – Qui non è Hollywood - la nuova serie italiana sull'omicidio di Sarah Scazzi : il trailer e quando esce su Disney+ - Sospesa la distribuzione su Disney+ di Avetrana – Qui non è Hollywood, la serie diretta da Pippo Mezzapesa e basata sul libro Sarah la ragazza di Avetrana scritto da Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni che racconta uno dei casi di cronaca nera più ... (Today.it)

Avetrana - Qui non è Hollywood : il cast completo - attori e personaggi della serie su Disney+ - Sospesa la distribuzione su Disney+ di Avetrana – Qui non è Hollywood, la serie diretta da Pippo Mezzapesa che racconta uno dei casi di cronaca nera più 'famosi' d'Italia, l'omicidio di Sarah Scazzi, e l'immenso circo mediatico che si scatenò. In ... (Today.it)

Avetrana - la vera storia dietro la serie Disney+ - Sospesa la distribuzione su Disney+ di Avetrana – Qui non è Hollywood, la serie diretta da Pippo Mezzapesa e basata sul libro Sarah la ragazza di Avetrana scritto da Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni che racconta uno dei casi di cronaca nera più ... (Today.it)