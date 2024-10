Tende da sole a pergola: ecco cosa dice la normativa (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le Tende da sole a pergola sono delle opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale è costituita da Tende, Tende da sole, Tende da esterno, Tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili. Anche in questo caso, l’opera rientra nell'edilizia libera e non necessita di alcun titolo abilitativo e anche in questo caso le condizioni poste dalle norme amministrative (avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l’ingombro apparente e armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche) paiono escludere, se rispettate, la possibilità di contestazioni fondate sul rilievo del pregiudizio sull’estetica del fabbricato. Quotidiano.net - Tende da sole a pergola: ecco cosa dice la normativa Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ledasono delle opere di protezione dale dagli agenti atmosferici la cui struttura principale è costituita dadada esterno,, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili. Anche in questo caso, l’opera rientra nell'edilizia libera e non necessita di alcun titolo abilitativo e anche in questo caso le condizioni poste dalle norme amministrative (avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l’ingombro apparente e armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche) paiono escludere, se rispettate, la possibilità di contestazioni fondate sul rilievo del pregiudizio sull’estetica del fabbricato.

Tende da Sole con protezione oscurante - In conclusione, le Tende da Sole con protezione oscurante sono una scelta eccellente per chi desidera combinare funzionalità, efficienza energetica ed estetica. Durante l’inverno, invece, possono contribuire a mantenere il calore all’interno, riducendo la dispersione termica. Le Tende da Sole con protezione oscurante sono una soluzione versatile ed efficace per chi desidera combinare la protezione dai raggi solari con la possibilità di oscurare gli ambienti in modo totale o parziale. (Laprimapagina.it)

Tende da sole a caduta – modelli e costi - In conclusione, le tende da sole a caduta sono una scelta eccellente per chi cerca una soluzione versatile, efficiente ed esteticamente gradevole per proteggere gli spazi esterni dal sole. Questo tipo di tenda si caratterizza per la semplicità del suo meccanismo, in cui il telo si srotola in verticale, coprendo completamente lo spazio desiderato. (Laprimapagina.it)

