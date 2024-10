Gaeta.it - Festival del Cinema a Matera: Henk Rogers e Atom Egoyan tra gli ospiti di spicco

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La quinta edizione delFilm, che si svolgerà dal 3 al 10 novembre 2024, si preannuncia ricca di eventi speciali eillustri. Tra le novità più attese vi sarà la presenza di, co-fondatore della Tetris Company, che delizierà il pubblico con una masterclass e una speciale proiezione del film "Tetris" di Jon S. Baird. La manifestazione, che ha come simbolo la Balena Giuliana, proseguirà la tradizione di innovazione e attenzione ai nuovi linguaggi del, in sintonia con le esigenze di un pubblico sempre più eterogeneo. Unall'insegna dell'innovazione e della transmedialità IlFilm2024 si pone l'obiettivo di consolidarsi come evento di riferimento nel panorama culturale italiano, puntando su innovazione e transmedialità.