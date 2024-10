Empoli cinque vittorie nelle ultime sette gare col Napoli | Conte sfida l’amico D’Aversa al Castellani

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Certi numeri appaiono sorprendenti quanto la classifica: l’, seconda miglior difesa del campionato in corso, ha ottenutopartite in campionato contro ile non ha mai perso contro Antonio. Nella scorsa stagione gli azzurri vinsero entrambe le partite 1-0, ma anche negli anni passati la squadra toscana si è rivelata un avversario più che ostico per i partenopei. Numeri da bestia nera, che riguardano anche il tecnico, fin qui mai capace di battere i toscani in quattro confronti (due pareggi e due sconfitte in Serie B). Oggi, alle 12:30, ile Antonio cercano una svolta. Non ci sarà Lobotka, infortunato, che sarà sostituito dal nuovo acquisto Gilmour. Assente anche Meret, mentre Olivera non è al meglio. Tra i pali Caprile ha dimostrato di essere affidabile, mentre Spinazzola è qualcosa in più di una riserva di lusso.