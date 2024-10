Ilfattoquotidiano.it - Crozza/Schillaci prova a passare inosservato: “Tanto in Italia il ministro della Salute serve solo a non lasciare un buco nelle foto con Mattarella”

(Di sabato 19 ottobre 2024) Nuova puntata di Fratelli di, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, e nuova maschera per Maurizio, nei panni delOrazio, preoccupato che qualcuno si ricordicarica che ricopre: “Sssshhh zitto che non lo sa nessuno. Al bar dell’ospedale, agli infermieri ho fatto credere che sono quello che aggiusta il flipper. Perché in questo Paese ila nonunvuoto nellacon” “Live streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it) L'articolo: “inila nonuncon” proviene da Il Fatto Quotidiano.