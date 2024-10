Ilgiorno.it - Incassa incentivi fiscali per il Sud, ma l’azienda ha sede a Milano: imprenditore indagato

(Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 settembre 2024 – Quelnon avrebbe potuto beneficiare degliriservati a investimenti nel Sud Italia. Il motivo? Semplice, aveva, nonostante fosse di proprietà di unsiciliano. Da qui il sequestro di beni nelle disponibilità dell’uomo d'affari, operato dalla Guardia di finanza di Agrigento, nell’ambito di un'inchiesta della procura di Sciacca Sono stati requisiti beni per 1,2 milioni di euro, in esecuzione di un provvedimento del gip del tribunale siciliano, a ragione di una serie di presunti reati tributari. Le ipotesi di reato Secondo l'accusa, l'azienda dell'avrebbe "indebitamente beneficiato degliprevisti dal legislatore per gli investimenti nel Mezzogiorno", che "non gli spettavano", dichiarando "falsamente di avere, con capacità produttiva, nell'Agrigentino".