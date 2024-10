Ornella Vanoni, il nuovo album è “Diverse”: «Pronti a ballare?» (Di giovedì 17 ottobre 2024) «È un disco tutto da ballare!»: così, a poche settimane dai festeggiamenti dei 90 anni, Ornella Vanoni ha presentato in un party a Milano il nuovo album Diverse (BMG), anticipato dai singoli Perduto e Ti voglio (con Elodie e Ditonellapiaga). Nel disco, alcuni dei più grandi successi senza tempo di Ornella, registrati ad hoc e rivisitati dai migliori producer italiani a ritmo di sonorità contemporanee, strizzando l’occhio al sound disco Anni 70 e all’electro music. Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Ornella Vanoni, il nuovo album è “Diverse”: «Pronti a ballare?» Amica. Amica.it - Ornella Vanoni, il nuovo album è “Diverse”: «Pronti a ballare?» Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) «È un disco tutto da!»: così, a poche settimane dai festeggiamenti dei 90 anni,ha presentato in un party a Milano ilDiverse (BMG), anticipato dai singoli Perduto e Ti voglio (con Elodie e Ditonellapiaga). Nel disco, alcuni dei più grandi successi senza tempo di, registrati ad hoc e rivisitati dai migliori producer italiani a ritmo di sonorità contemporanee, strizzando l’occhio al sound disco Anni 70 e all’electro music. Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA, ilè “Diverse”: «?» Amica.

Ornella Vanoni pubblica ‘Diverse’ : «Un disco per ballare» - E che parole e melodie, quando diventano eterne, lo siano a prescindere dal suono con cui nascono o in cui si evolvono”. heysimo), Ti voglio con Elodie e Ditonellapiaga (prod. Ma Ornella, nel momento in cui ha battezzato questo disco con il titolo ‘Diverse’ ha voluto che queste canzoni ‘diverse’ lo fossero davvero. (Funweek.it)

Ornella Vanoni : “Un uomo piange su L’appuntamento perché ha dimenticato i fagioli a casa - così sono arrivata sulle tv inglesi. Ora faccio ballare i giovani” - Nella tracklist i grandi successi della cantante, rivisitati dai alcuni producer italiani: heysimo, Giordano Colombo, Protopapa & Dumar, BRAIL, Bruno Bellissimo, Hey Cabrera!, Sol Novaro, Marco Maiole, Lorenzo Morresi e Dettagli con la produzione di okgiorgio e daniele. La conoscono proprio tutti, la cantano anche in Iran e hanno fatto un sacco di pubblicità con questo brano”. (Ilfattoquotidiano.it)

Ornella Vanoni : "Ho vissuto tanto - solo ora ho capito tutto. Così vi faccio ballare" - E il repertorio come l’ha scelto? "Quando canti una canzone per più trent’anni non c’è più l’emozione dell’inizio, ma se nelle scalette dei miei concerti c’è un pezzo che ci riesce ancora questo è Perduto, rielaborazione di Procuro olvidarte di cui ho scritto il testo. Ammetto che a un certo punto mi sono pure stufata di cantarla, poi, però, ho pensato che mi ha fatta conoscere in tutto il ... (Quotidiano.net)