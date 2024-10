Ida Platano ha trovato l’amore fuori da Uomini e Donne: l’annuncio spiazzante (Di giovedì 17 ottobre 2024) In queste ore, Ida Platano ha sorpreso tutti i suoi fan di Instagram dando loro un annuncio spiazzante. La donna è apparsa felice e raggiante ed ha comunicato a tutti i suoi follower una splendida notizia, ovvero, sta frequentando una persona lontano dai riflettori di Uomini e Donne. Ecco cosa ha rivelato. Il lieto annuncio di Ida Platano a Uomini e Donne Questo è un momento davvero magico e speciale per Ida Platano. In tanti si erano accorti che ultimamente la donna aveva negli occhi una luce diversa. In un primo momento si credeva che questo fosse dovuto solamente al fatto che, dopo tante sofferenze, finalmente la donna fosse riuscita a ritrovare se stessa e a mettersi in pace con il suo io e con il mondo. Questo è vero, tuttavia, a rendere felice la Platano pare stia contribuendo anche altro. Tutto.tv - Ida Platano ha trovato l’amore fuori da Uomini e Donne: l’annuncio spiazzante Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di giovedì 17 ottobre 2024) In queste ore, Idaha sorpreso tutti i suoi fan di Instagram dando loro un annuncio. La donna è apparsa felice e raggiante ed ha comunicato a tutti i suoi follower una splendida notizia, ovvero, sta frequentando una persona lontano dai riflettori di. Ecco cosa ha rivelato. Il lieto annuncio di IdaQuesto è un momento davvero magico e speciale per Ida. In tanti si erano accorti che ultimamente la donna aveva negli occhi una luce diversa. In un primo momento si credeva che questo fosse dovuto solamente al fatto che, dopo tante sofferenze, finalmente la donna fosse riuscita a ritrovare se stessa e a mettersi in pace con il suo io e con il mondo. Questo è vero, tuttavia, a rendere felice lapare stia contribuendo anche altro.

“Sei sempre mezza nuda - copriti i capezzoli. Povero tuo figlio…” : l’ex tronista di Uomini e Donne Ida Platano mette a tacere gli hater in modo spiazzante - L’ex tronista di Uomini e Donne è stata oggetto di critiche che hanno tirato in ballo anche il suo essere madre. Il tutto perché si è mostrata sui social con pantaloncini e un top che ad alcuni proprio non è andato giù. LA RISPOSTA DI IDA PLATANO AGLI HATER – Non è di certo la prima volta che la parrucchiera siciliana viene presa di mira sui social, e in passato ha tirato fuori le unghie per ... (Ilfattoquotidiano.it)