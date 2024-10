Lettera43.it - Venduto il Dolby Theatre, sede della notte degli Oscar

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il, noto soprattutto per ospitare ogni anno la cerimonia di premiazione, è stato. Come riporta Deadline, la struttura di Los Angeles che include anche due ampi parcheggi per quasi 6 mila metri quadri di terreno è stata infatti acquistata dal gruppo di investimento Jebs Hollywood Entertainment. Sebbene i termini finanziari non siano stati divulgati, secondo il sito The Real Deal ripreso anche da Variety si parla di un accordo da 50 milioni di dollari. Nel 2019, Gaw Capital Usa aveva comprato il complesso Hollywood & Highland annesso, eccezion fatta proprio per il, per una cifra pari a 325 milioni di dollari in partnership con DJM Capital Partners Inc., una società di sviluppo e capitale immobiliare di San José.