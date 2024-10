Circumvallazione esterna, nuova rampa a Casavatore: domani l’inaugurazione (Di martedì 15 ottobre 2024) Sarà inaugurata domani mercoledì 16 ottobre alle ore 9.30, a seguito dei lavori di allargamento progettati dalla Città Metropolitana di Napoli, la rampa della SP1 “Circumvallazione esterna di Napoli” nel Comune di Casavatore alla presenza del sindaco metropolitano Gaetano Manfredi, del vicesindaco metropolitano Giuseppe Cirillo, del consigliere metropolitano delegato alla Viabilità Dionigi Gaudioso, del sindaco L'articolo Circumvallazione esterna, nuova rampa a Casavatore: domani l’inaugurazione Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Circumvallazione esterna, nuova rampa a Casavatore: domani l’inaugurazione Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sarà inauguratamercoledì 16 ottobre alle ore 9.30, a seguito dei lavori di allargamento progettati dalla Città Metropolitana di Napoli, ladella SP1 “di Napoli” nel Comune dialla presenza del sindaco metropolitano Gaetano Manfredi, del vicesindaco metropolitano Giuseppe Cirillo, del consigliere metropolitano delegato alla Viabilità Dionigi Gaudioso, del sindaco L'articoloTeleclubitalia.

Circumvallazione esterna, nuova rampa a Casavatore - Il rinnovato svincolo, fondamentale per la viabilità a nord di Napoli, servirà a far defluire il traffico particolarmente intenso in quell’area ... (rainews.it)

Domani l’inaugurazione dello svincolo di Casavatore - Oltre all’allargamento della sezione stradale si è proceduto a realizzare muri di sostegno, a sostituire i guard-rail su tutto lo svincolo con nuovi ... (napolivillage.com)

