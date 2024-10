Bergamo, stipendi più alti per gli operai agricoli e i florovivaisti (Di martedì 15 ottobre 2024) Bergamo, 15 ottobre 2024 – Era una firma attesa, soprattutto per gli aumenti salariali che garantisce dopo due anni di inflazione severa: è stato siglato, nella sede di Confagricoltura Bergamo ad Azzano San Paolo, il rinnovo del contratto provinciale degli operai agricoli e florovivaisti. Al tavolo c’erano, insieme ai sindacati di categoria Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil di Bergamo, le controparti Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori Alta Lombardia e Federazione Provinciale Coldiretti. L’intesa modifica e migliora il precedente accordo del maggio del 2021, durerà fino al 31 dicembre 2027 e riguarda in totale 6.000 addetti, tra operai agricoli a tempo indeterminato e determinato. A questi lavoratori viene riconosciuto un incremento del salario pari al 6,2% da erogare in due tranche. Ilgiorno.it - Bergamo, stipendi più alti per gli operai agricoli e i florovivaisti Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 – Era una firma attesa, soprattutto per gli aumenti salariali che garantisce dopo due anni di inflazione severa: è stato siglato, nella sede di Confagricolturaad Azzano San Paolo, il rinnovo del contratto provinciale degli. Al tavolo c’erano, insieme ai sindacati di categoria Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil di, le controparti Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori Alta Lombardia e Federazione Provinciale Coldiretti. L’intesa modifica e migliora il precedente accordo del maggio del 2021, durerà fino al 31 dicembre 2027 e riguarda in totale 6.000 addetti, traa tempo indeterminato e determinato. A questi lavoratori viene riconosciuto un incremento del salario pari al 6,2% da erogare in due tranche.

