Perché i grandi leader statunitensi si vantano di aver lavorato da McDonald' s

(Di lunedì 14 ottobre 2024) «Poter dire che hoda’s quando avevo 16 anni mi dà un po’ quel credito da persona di strada». A parlare è Michael Erickson, 57 anni, direttore dell’importante società di comunicazione Melissa Libby & Associates: un uomo di successo, imprenditore brillante, che come tanti altri ha fatto del suo lavoretto al fast food un motivo di vanto., come ha insegnato Kamala Harris, per farsi benvolere servee un passato umile. Il lavoro da's che ti rende vicino alla gente comune Ma il lavoro nella grande catena internazionale permette anche di sviluppare delle buone competenze di customer-service, che in Erickson, per esempio, sembrerebberolasciato un segno indelebile.