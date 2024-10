Bagaglio abbandonato fa scattare l'allarme bomba alla Sagra della castagna (Di sabato 12 ottobre 2024) Un Bagaglio abbandonato in strada. L'afflusso di gente giunta in concomitanza con la Sagra della castagna e il conseguente intervento degli artificieri. Questo quanto avvenuto ieri, venerdì 11 ottobre, a Manziana. Bagaglio abbandonatoSecondo quanto appreso, diversi cittadini hanno Romatoday.it - Bagaglio abbandonato fa scattare l'allarme bomba alla Sagra della castagna Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Unin strada. L'afflusso di gente giunta in concomitanza con lae il conseguente intervento degli artificieri. Questo quanto avvenuto ieri, venerdì 11 ottobre, a Manziana.ÂSecondo quanto appreso, diversi cittadini hanno

