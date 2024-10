Biccy.it - Figlia di una coppia molto famosa entra ad Amici 24, le anticipazioni

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Non solo Ilan Muccino, nella scuola didi Maria è arrivata un’altrad’arte. Anche questo articolo contiene spoiler sul programma mariano e quindi se non volete leggere lequesto non è il posto che fa per voi. Dopo una sfida (qui per leggere cosa è successo) la cantante Chiamamifaro ha fatto il suo ingresso nel talent di Canale 5. La giovane ha già partecipato al concertone del Primo Maggio, i suoi genitori sonofamosi e sto parlando di Cristina Parodi e Giorgio Gori, giornalista, produttore televisivo ed ex sindaco di Bergamo. La giovane in diverse interviste ha dichiarato quanto i suoi genitori siano stati importanti per la sua professione e la passione per la musica.