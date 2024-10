Per Usa e Israele finanzia Hamas, parla Mohammad Hannoun: “Non aiuto il terrorismo, i fondi sono sempre andati al popolo palestinese” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La discutibile distinzione sull’organizzazione terroristica: “Hamas è anche un partito votato dalla gente, cosa diversa da suoi membri che compiono atti violenti” Repubblica.it - Per Usa e Israele finanzia Hamas, parla Mohammad Hannoun: “Non aiuto il terrorismo, i fondi sono sempre andati al popolo palestinese” Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La discutibile distinzione sull’organizzazione terroristica: “è anche un partito votato dalla gente, cosa diversa da suoi membri che compiono atti violenti”

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Israele - sanzioni Usa a “importanti finanziatori di Hamas” : uno è in Italia - (Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni su Hamas nel primo anniversario del massacro compiuto il 7 ottobre… L'articolo Israele, sanzioni Usa a “importanti finanziatori di Hamas”: uno è in Italia proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Israele - sanzioni Usa a “importanti finanziatori di Hamas” : uno è in Italia - In particolare, sono stati designati ''tre individui e un ente di beneficenza fittizio che […] The post Israele, sanzioni Usa a “importanti finanziatori di Hamas”: uno è in Italia appeared first on L'Identità. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni su Hamas nel primo ... (Lidentita.it)

Israele - sanzioni Usa a “importanti finanziatori di Hamas” : uno è in Italia - La Segretaria del Tesoro Janet Yellen ha affermato che ”mentre ricorre un anno dal brutale attacco terroristico di Hamas, il Tesoro continuerà a colpire incessantemente la capacità di Hamas e di altri proxy iraniani destabilizzanti” in modo che non possa più ”finanziare le loro operazioni e ... (Ildenaro.it)

Israele - sanzioni Usa a “importanti finanziatori di Hamas” : uno è in Italia - Si tratta di Mohammad Hannoun: alla guida un gruppo di beneficenza denominato Charity Association of Solidarity with the Palestinian People, è accusato di aver convogliato denaro all'ala militare di Hamas sotto le mentite spoglie di aiuti umanitari Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni su ... (Sbircialanotizia.it)

Israele - sanzioni Usa a “importanti finanziatori di Hamas” : uno è in Italia - In particolare, sono stati designati ''tre individui e un ente di beneficenza fittizio che […]. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni su Hamas nel primo anniversario del massacro compiuto il 7 ottobre dello scorso anno contro Israele. Lo ha annunciato ieri il Dipartimento del ... (Periodicodaily.com)