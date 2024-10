Napoli, Kvaratskhelia: "Sogno di vincere la Champions League in maglia azzurra" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Napoli, 9 ottobre 2024 - Forse la miglior versione, quella dell'anno dello scudetto, non si è ancora pienamente vista, ma Khvicha Kvaratskhelia sta crescendo di pari passo a un Napoli che è arrivato alla sosta da capolista e con rinnovate ambizioni corroborate dalla mano di Antonio Conte. Intercettato dai canali ufficiali Fifa, il georgiano si è raccontato a 360 gradi, partendo dal Sogno più grande della sua carriera. Le dichiarazioni di Kvaratskhelia "Vorrei vincere la Champions League in maglia azzurra": inizia con questo proclama l'intervista di Kvaratskhelia, che poi rincara la dose delle proprie ambizioni. "Sogno inoltre di partecipare al Mondiale con la Georgia e penso che entrambe le aspirazioni siano le più comuni tra i calciatori. Sport.quotidiano.net - Napoli, Kvaratskhelia: "Sogno di vincere la Champions League in maglia azzurra" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 - Forse la miglior versione, quella dell'anno dello scudetto, non si è ancora pienamente vista, ma Khvichasta crescendo di pari passo a unche è arrivato alla sosta da capolista e con rinnovate ambizioni corroborate dalla mano di Antonio Conte. Intercettato dai canali ufficiali Fifa, il georgiano si è raccontato a 360 gradi, partendo dalpiù grande della sua carriera. Le dichiarazioni di"Vorreilain": inizia con questo proclama l'intervista di, che poi rincara la dose delle proprie ambizioni. "inoltre di partecipare al Mondiale con la Georgia e penso che entrambe le aspirazioni siano le più comuni tra i calciatori.

