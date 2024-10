LR Vicenza: squadra al lavoro in vista del match di domenica (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Vicenza ha svolto nella giornata odierna un doppio allenamento, alle 10:00 e alle 15:00, presso lo Sporting55. La squadra tornerà a prepararsi alla sfida di domenica nel pomeriggio di domani.Il programma degli allenamenti della prima squadra: Giovedì 10/10, allenamento alle ore Vicenzatoday.it - LR Vicenza: squadra al lavoro in vista del match di domenica Leggi tutta la notizia su Vicenzatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ilha svolto nella giornata odierna un doppio allenamento, alle 10:00 e alle 15:00, presso lo Sporting55. Latornerà a prepararsi alla sfida dinel pomeriggio di domani.Il programma degli allenamenti della prima: Giovedì 10/10, allenamento alle ore

LR Vicenza : squadra al lavoro - Il Vicenza sta continuando gli allenamenti in visti della sfida sul campo del Padova, in programma domenica. Nella giornata odierna, contrariamente a quanto comunicato inizialmente, la formazione biancorossa si è allenata sul campo sintetico di Monticello Conte Otto, in via Aldo Moro. Il... (Vicenzatoday.it)

Albinoleffe-LR Vicenza : 1-1 in una gara complicata per la squadra di Vecchi - Il Vicenza non va oltre il pari sul campo dell'Albinoleffe (1-1), ma gioca buona parte della gara in dieci per l'espulsione di Della Latta. La squadra di Vecchi non riesce ad ottenere la seconda vittoria consecutiva in campionato. In cronaca. Al 3' punizione per il Vicenza, batte Costa, ma... (Vicenzatoday.it)

