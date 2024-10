Joaquin Phoenix: una star si candida a prendere il suo posto nel romance gay di Todd Haynes (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo l'abbandono di Joaquin Phoenix, il ruolo di protagonista nella storia d'amore omosessuale di Todd Haynes farebbe gola a un altro interprete. Dopo l'abbandono di Joaquin Phoenix, il preannunciato gay romance di Todd Haynes è nel limbo, ma c'è un attore che si candida a prendere il posto della star di Joker, Lewis Pullman ha dichiarato di essere disponibile a sostituire Joaquin Phoenix nel film romantico di Haynes con Danny Ramirez che racconta una storia d'amore omosessuale ambientata nella Los Angeles degli anni '30. Dopo aver accettato il progetto, Phoenix avrebbe abbandonato bruscamente il set cinque giorni prima dell'inizio delle riprese senza fornire spiegazioni, bloccando di fatto lo sviluppo del progetto. La candidatura di Lewis Pullman Ospite del podcast Just for Variety Movieplayer.it - Joaquin Phoenix: una star si candida a prendere il suo posto nel romance gay di Todd Haynes Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo l'abbandono di, il ruolo di protagonista nella storia d'amore omosessuale difarebbe gola a un altro interprete. Dopo l'abbandono di, il preannunciato gaydiè nel limbo, ma c'è un attore che siildelladi Joker, Lewis Pullman ha dichiarato di essere disponibile a sostituirenel film romantico dicon Danny Ramirez che racconta una storia d'amore omosessuale ambientata nella Los Angeles degli anni '30. Dopo aver accettato il progetto,avrebbe abbandonato bruscamente il set cinque giorni prima dell'inizio delle riprese senza fornire spiegazioni, bloccando di fatto lo sviluppo del progetto. Latura di Lewis Pullman Ospite del podcast Just for Variety

