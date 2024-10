Ilnapolista.it - Folorunsho solo panchina al Napoli, a gennaio la Lazio ci riproverà

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lasta pensando di intervenire ancora sul centrocampo nel prossimo mercato die secondo la Gazzetta dello Sport il nome sulla lista sarebbe ancora quello di. “il primo nome sulla lista è lo stesso che è stato anche l’ultimo (in ordine di tempo) tra gli obiettivi inseguiti dallanel mercato estivo. Ovvero Michael. Il club biancoceleste ha provato in tutti i modi a prenderlo, senza però mai schiodarsi da una formula che prevedeva un prestito oneroso, ma senza obbligo di riscatto. Una proposta che ilha continuato a rifiutare fino alla scadenza delle operazioni, nonostante il tecnico Conte avesse spiegato che il giocatore non rientrasse nei suoi piani tecnici”.