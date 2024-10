Francesco Chimirri ucciso con un colpo di pistola, indagato il poliziotto che ha sparato (Di martedì 8 ottobre 2024) È indagato per omicidio Giuseppe Sortino, il viceispettore della polizia che nel pomeriggio del 7 ottobre a Crotone ha sparato al pizzaiolo tiktoker Francesco Chimirri, uccidendolo. Tra i due c'è stata una lite dopo che l'agente, libero dal servizio, ha assistito a un incidente stradale provocato Europa.today.it - Francesco Chimirri ucciso con un colpo di pistola, indagato il poliziotto che ha sparato Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Èper omicidio Giuseppe Sortino, il viceispettore della polizia che nel pomeriggio del 7 ottobre a Crotone haal pizzaiolo tiktoker, uccidendolo. Tra i due c'è stata una lite dopo che l'agente, libero dal servizio, ha assistito a un incidente stradale provocato

Francesco Chimirri - indagato Giuseppe Sortino : «Il figlio della vittima ha raccolto la pistola e ha provato a sparare contro il poliziotto» - É indagato per omicidio Giuseppe Sortino, 37 anni, il viceispettore della Polizia di Stato che lunedì pomeriggio 7 ottobre, a Crotone, ha ucciso il 44enne, Francesco Chimirri, dopo... (Leggo.it)

Crotone - uccisione Francesco Chimirri : poliziotto indagato per omicidio - Sarebbe partito un colpo che sarebbe risultato fatale per il 44enne. Il poliziotto, che a quanto pare era fuori servizio, sarebbe intervenuto per fermare i due e ne sarebbe nata una colluttazione. . Sarebbero poi intervenute altre persone che avrebbero letteralmente linciato il poliziotto, che ... (Dayitalianews.com)

Francesco Chimirri ucciso - il poliziotto Giuseppe Sortino indagato per omicidio. «Il figlio della vittima ha raccolto la pistola e ha provato a sparare» - Un uomo di 44 anni ucciso, a conclusione di un inseguimento, da un poliziotto, che poi rischia il linciaggio ad opera dei familiari della vittima e finisce in prognosi riservata in... (Ilmessaggero.it)