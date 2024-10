Le critiche a Rumer Willis per la foto mentre allatta la figlia (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nonostante quella dal 1° al 7 ottobre sia stata la settimana dell’allattamento al seno, c’è ancora molto da fare per sdoganare il tema e togliere lo stigma che circonda l’argomento. Ne sa qualcosa Rumer Willis che, da quando ha accolto la sua prima figlia, Louetta, nell’aprile 2023, ha spesso condiviso sui social alcuni dei loro momenti più belli insieme. Anche recentemente, quando Willis ha postato alcune foto di un viaggio a New York, fra cui la prima la immortalava proprio mentre allattava la bambina, di 17 mesi. I commenti più critici, inspiegabilmente, sono arrivati proprio dalle donne: qualcuna le ha detto che la prima foto è “inutile”, un’altra ha commentato scrivendo “Sono sinceramente stanca di queste foto di allattamento! Non è necessario postarle costantemente”. Gravidanzaonline.it - Le critiche a Rumer Willis per la foto mentre allatta la figlia Leggi tutta la notizia su Gravidanzaonline.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nonostante quella dal 1° al 7 ottobre sia stata la settimana dell’mento al seno, c’è ancora molto da fare per sdoganare il tema e togliere lo stigma che circonda l’argomento. Ne sa qualcosache, da quando ha accolto la sua prima, Louetta, nell’aprile 2023, ha spesso condiviso sui social alcuni dei loro momenti più belli insieme. Anche recentemente, quandoha postato alcunedi un viaggio a New York, fra cui la prima la immortalava propriova la bambina, di 17 mesi. I commenti più critici, inspiegabilmente, sono arrivati proprio dalle donne: qualcuna le ha detto che la primaè “inutile”, un’altra ha commentato scrivendo “Sono sinceramente stanca di questedimento! Non è necessario postarle costantemente”.

Notizie da altre fonti

Le critiche a Rumer Willis per la foto mentre allatta la figlia - C’è però anche chi ha ringraziato Rumer Willis per la foto, aggiungendo “”Chiaramente con tutti questi commenti di odio, l’allattamento al seno non è ancora normalizzato e deve essere visto di più in modo che le persone non abbiano una reazione così forte”. Un’altra mamma ha scritto “Allatto ... (Gravidanzaonline.it)