MotoGP Bagnaia vince il GP del Giappone | Martin recupera fino al 2º posto | CLASSIFICA

(Di domenica 6 ottobre 2024) Una gara spettacolare a Motegi, ma non per i sorpassi, quanto per il ritmo gara spaziale.si è messo subito in testa al GP delapprofittando della mischia e della caduta di Acosta è riuscito a mettersi a ruota dopo pochissimo tempo. Da qui hanno iniziato a martellare un ritmo insostenibile per chiunque altro, un po’ guadagnava uno, un po’ l’altro, alla fine la differenza l’hanno fatta i primi giri, dove Pecco aveva messo 1 secondo di vantaggio sul rivale. Ora ladice -10 punti disu, ancora mancano 4 weekend, 8 gare e un mondiale, a parere di chi scrive, più emozionante dell’anno scorso. Guadagna il terzo gradino del podio Marquez, dopo un duello sul cronometro con Bastianini. È dominio Ducati nelle prime 5 posizioni, interrotto da Binder, che ha concluso davanti a Bezzecchi e Diggia sulle due VR46. Il tutto in casa Honda. (Calcioweb.eu)