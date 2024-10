Lassana Diarra, una bomba sul calcio: perché la sentenza può sfasciare il calciomercato (Di domenica 6 ottobre 2024) Lassana Diarra potrebbe lasciare un segno indelebile sul calcio. L'ex di Chelsea e Real Madrid ha atteso dieci anni una risposta da parte della Corte di giustizia dell'Ue, che ieri gli ha dato ragione in merito al contenzioso con la Lokomotiv Mosca. I fatti risalgono al 2013, quando il francese decise di rescindere il contratto con tre anni di anticipo. Il club russo gli chiese un risarcimento di oltre 10 milioni, mentre Diarra pretese 6 milioni di stipendi non pagati. La Corte arbitrale dello sport si schierò con la Lokomotiv, ma il giocatore si rifiutò di pagare 10 milioni. Anzi, contrattaccò affermando che le norme Fifa gli avevano impedito di cercare una nuova squadra, perché stabilivano che qualsiasi altro club sarebbe stato responsabile del risarcimento dovuto alla Lokomotiv. (Di domenica 6 ottobre 2024)potrebbe lasciare un segno indelebile sul. L'ex di Chelsea e Real Madrid ha atteso dieci anni una risposta da parte della Corte di giustizia dell'Ue, che ieri gli ha dato ragione in merito al contenzioso con la Lokomotiv Mosca. I fatti risalgono al 2013, quando il francese decise di rescindere il contratto con tre anni di anticipo. Il club russo gli chiese un risarcimento di oltre 10 milioni, mentrepretese 6 milioni di stipendi non pagati. La Corte arbitrale dello sport si schierò con la Lokomotiv, ma il giocatore si rifiutò di pagare 10 milioni. Anzi, contrattaccò affermando che le norme Fifa gli avevano impedito di cercare una nuova squadra,stabilivano che qualsiasi altro club sarebbe stato responsabile del risarcimento dovuto alla Lokomotiv. (Liberoquotidiano)

