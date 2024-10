Risultati Serie C Girone A | Di Carmine superstar trascina il Trento Alcione corsaro pari Triestina | CLASSIFICA 

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 5 ottobre 2024) La– ancora col “traghettatore” Marino in panchina – pareggia in casa contro la Pro Vercelli e ora la piazza attende per lunedì il nome del nuovo allenatore incaricato di tirar fuori dalle secche della bassa classifica gli alabardati. Nuovo non sarà, però, dato che Attilio Tesser, da reintegrato, pare il candidato più accreditato. Intanto oggi al “Rocco” si era messa nuovamente male per i giuliani, visto che al 65mo la Pro Vercelli passa in vantaggio con Comi. Ci sono tutte le premesse per un crollo mentale dei padroni di casa che, invece, reagiscono e colgono il5 minuti dopo, al 71mo con l’olandese Bijleveld, alla prima marcatura in maglia alabardata. Finisce 1-1.