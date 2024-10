Hai mai pensato di creare da solo un profumo? Con questo nuovo progetto ora è possibile

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il rapporto tra profumi e intelligenza artificiale si sta facendo sempre più interessante. Non è la prima volta che l'AI ha fatto notizia nel mondo del beauty, ma se finora è stata applicata soprattutto nello skincare (per capire l'età della pelle e trovare soluzioni ad hoc, per esempio), da oggi anche nel mondo dei profumi avrà un ruolo importante come dimostra l'esperimento che ha avuto luogo durante la settimana della moda parigina - e che qui ti raccontiamo. Profumi su misura e intelligenza artificiale Alla base di questa esperimento inedito c’è una macchina di piccole dimensioni per profumi algoritmici pensata da EveryHuman, unnato nel 2018 dalle menti dell'artista-tecnologo Frederik Duerinck e la designer di profumi Anahita Mekanik.