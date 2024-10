Gcap Mediterraneo e Indo-Pacifico Le priorità del rapporto Roma-Londra secondo il Council on Strategy

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 1 ottobre 2024) C’è grande attesa nel Regno Unito, ma non solo, per la Strategic Defence Review, ovvero il documento strategico del governo laburista di Keir Starmer. Gli esperti sono al lavoro. La pubblicazione è attesa nella prima metà dell’anno prossimo. Gli alleati e i partner aspettano di capire quale direzione prenderà. La Global Britain indicata dai tory dopo la Brexit, con tanto di “pivot to Asia” sembra alle spalle, complicata anche dall’invasione russa dell’Ucraina. L’Italia aspetta di capire se il documento comporterà un minor impegno britannico verso il Global Combat Air Programme, che prevede lo sviluppo congiunto, anche con il Giappone, del caccia di sesta generazione entro il 2035 – ma le ultime dichiarazioni del governo dicono il contrario.