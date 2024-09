Ghisalba pusher del centro arrestato dopo le segnalazioni dei residenti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 30 settembre 2024). Un ragazzo marocchino di 29 anni, A.L., senza fissa dimora, è statocon l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 24 settembre,varieda parte dei, i carabinieri della stazione di Martinengo hanno dato il via a un mirato servizio di controllo del territorio, volto a documentare l’intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti segnalata nelle vicinanze deldi. L’attenzione dei militari si è concentrata subito sui movimenti di un nordafricano, notato a cedere qualcosa al conducente di un’auto in sosta.essere stato accerchiato, si è dato alla fuga scavalcando delle recinzioni di abitazioni private, prima di essere bloccato dietro una siepe di un’abitazione vicino a via Trento. A.L.