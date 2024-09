Nicholas Green il gesto d’amore che 30 anni fa cambiò l’Italia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024) Monza – Reginaldè elegantissimo nel suo abito blu scuro e cravatta lilla ma non trotterella più come una volta, cammina adagio e circospetto, aiutandosi con un bastone. Del resto, si è rotto il femore qualche mese fa, ha 95e mezzo e anche il suo fisico reclama più calma. Fortuna vuole che al suo fianco c’è sempre sua moglie Maggie, che dine ha 62 ma quando arriva il momento di incontrare la stampa e i medici del Niguarda di Milano, dove li ha portarti il loro tour per sostenere le donazioni e i trapianti, partono spediti come un’orchestra.