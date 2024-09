Renzo Rubino le date del nuovo tour

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024)torna in. E lo annuncia consegnando al pubblico ‘La patrona delle cose piccole’, un brano delicato e poetico in puro stileestratto dall’album ‘Il silenzio fa boom’. Un disco molto suonato e molto cantato. Anzi, suonato molto bene e cantato altrettanto bene, un vero lavoro di artigianato e cantautorato. Un album che - e questa è di fatto sempre stata la cifra distintiva dello stile di- rappresenta una sorta di pausa dalla quotidianità, dalla frenesia della modernità, per chi lo ascolta. “Può esserci del divino quando due anime si incontrano. La protagonista di questa canzone può assomigliare a un’entità sacra, come una patrona che protegge ‘le cose piccole’, quelle impercettibili ma fondamentali. Piccoli gesti che sorreggono l’amore” raccontasul brano.