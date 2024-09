Italia maglia nera in Ue per divario occupazionale di genere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Anche nel 2023 l'si confermain Ue per ildi, primato condiviso con la Grecia e la Romania. Lo rileva Eurostat nel nuovo Annuario sulle regioni europee pubblicato oggi, secondo cui lo scorso anno c'erano almeno 17 regioni in tutta l'Ue in cui ildinell'occupazione (con un tasso più alto per gli uomini) era superiore a 20 punti percentuali. Le 17 regioni, spiega Eurostat, si dividono tra Grecia (11 regioni),centro-meridionale (8 regioni) e Romania (4 regioni). A far peggio l'meridionale, in particolare Campania e Puglia (entrambe con 29,5%), seguita subito dopo dalla regione greca di Sterea Elláda (29,3%) che hanno registrato i divari occupazionali dipiù elevati dell'Ue.