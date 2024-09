Matrimonio a prima vista ecco chi sono le 3 coppie protagoniste della tredicesima edizione!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 24 settembre 2024) Mercoledì 25 settembre prenderà il via su Real Time la nuova stagione di, il reality show targato Discovery in cui una serie di sconosciuti decidono di sfidare la sorte e affidarsi agli esperti Mario Abis, Andrea Favaretto e Nadia Loffredi per trovare la propria anima gemella. L’esperimento ha iniziato con quello che solitamente è l’apice di una storia d’amore, ovvero il, che avviene al buio: sposi e spose, infatti, non conoscono e non hanno mai visto la persona che gli esperti hanno abbinato loro e sarà solo in quel momento che inizierà il loro percorso di conoscenza. Per questa, gli esperti hanno selezionato tredi sconosciuti: Valentina Pangallozzi e Erik Ilardo, Chiara Maderna e Pietro De Luca e infine Asia Marchesi e Anthony Giavarini. Valentina ha 29 anni, vive a Roma, si definisce sensibile, ironica e determinata.