Premio Paola Bora | gli Atenei e la Casa della Donna premiano le vincitrici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Pisa, 23 settembre 2024 - Si è svolta nella mattinata di venerdì 20 settembre, nei localiScuola Superiore Sant’Anna, la cerimonia di assegnazionequarta edizione del” per tesi di laurea e dottorato dedicate agli studi di genere in filosofia, storia, antropologia e letteratura. Promosso dall’associazione, ilè sostenuto, fin dalla sua nascita nel 2020, dalle figlie e dalle sorelle di, dai Comitati unici di garanzia per le pari opportunità di Scuola Normale Superiore, Università di Pisa, Scuola Superiore Sant'Anna e patrocinato dalla Società italiana delle storiche, Società delle Letterate e Società italiana per le donne in filosofia e dalla Provincia di Pisa. Dallo scorso anno, inoltre, ilè sostenuto anche dalla Regione Toscana.