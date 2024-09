Gorgona club 75 anni di immersioni Gli inossidabili pionieri dell’apnea

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Quei, tutto d’un fiato tagliano i 75di. IlPisa, circolo subacqueo fra i primi in Italia, festeggia il settantacinquesimoversario della fondazione. Lo fa con un nuovo logo, magliette dedicate e soprattutto rinnovando l’appuntamento del 25 settembre (circolo Arci Balalaika) per l’inizio dei nuovi corsi. Nel 1949, un gruppetto di giovani pescatori subacquei, pochissimidopo la fine della guerra, decise di dar vita a Pisa a questo sodalizio, tuttora attivissimo. Era l’epoca deispericolati, dei fucili a molla, delle mute precarie o inesistenti, delle bombole senza manometro e senza "Gav", delle gite nelle isole dell’arcipelago, rigorosamente in tenda.