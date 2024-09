Caso Chiara Petrolini il neonato trovato il 9 agosto avrà un nome e un funerale

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ilpartorito dalo scorso 7, morto dissanguato e poi sepolto dalla madre 22enne nel guardino di casa sua a Traversetolo, in provincia di Parma,une un. Così stabilisce la legge italiana a tutela del diritto all’identità personale. La Procura di Parma dovrà rivolgersi al Comune di Traversetolo per effettuare la registrazione di nascita e morte del. La scelta delspetta ai genitori: la stessa, che si trova agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio volontario e soppressione di cadavere, e il suo ex fidanzato Samuel, anche lui 22 anni, tenuto all’oscuro dell’intera vicenda. Bisognerà raggiungere un accordo tra le rispettive famiglie, altrimenti sarà la Procura ad attribuire unale a organizzare le esequie e la sepoltura.