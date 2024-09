Ho avuto la febbre altissima per giorni mi sentivo stanca senza forze pensavo fosse un’influenza | Elisabetta Gregoraci svela il motivo dei due ricoveri in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Dopoin cui ha preoccupato non poco i fan con foto dall’rompe il silenzio sulche l’ha portata a essere ricoverata due volte a breve distanza l’una dall’altra. “Mi hanno ricoverato per un’infezione alle vie urinarie” rivela in un’intervista a Gente come riporta La Gazzetta dello Sport. È successo tutto mentre era in viaggio nella Capitale: “Holaper, mi. Mi trovavo a Roma e mia sorella Marzia mi ha suggerito di fare gli esami del sangue”. Quindi la showgirl è stata ricoverata una prima volta e dopo le cure è tornata a Milano, dove però ha dovuto fare un’altra tappa in: “Un secondo ricovero con nuova terapia antibiotica, ora pian piano mi sto riprendendo”. Sui social si era mostrata con la flebo al braccio.