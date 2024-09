La vera storia dietro Baby Reindeer

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 19 settembre 2024)(in italiano, Piccola renna): è così che Martha, tra persecuzioni e atti di stalking, soprannominava Donny Dunn, la sua vittima. La serie tvsembra un film di fantasia, ma si basa su eventi realmente accaduti nella vita del suo creatore Richard Gadd. Ai 76° Primetime Emmy Awards, tenutisi il 15 settembre,si è aggiudicata il premio come miglior serie limitata o antologica, nonché per la miglior sceneggiatura per una serie limitata o antologica. L'attore protagonista Richard Gadd ha vinto anche come miglior attore protagonista in una serie limitata o un film, mentre Jessica Gunning, co-protagonista nei panni dell'inquietante stalker Martha, si è portata a casa il premio come miglior attrice non protagonista in una serie limitata o un film.