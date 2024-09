Il centrodestra | sempre peggio Milone | L’errore di Bugetti? Abolire la delega alla sicurezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) "L’amministrazione comunale, sotto la guida di Ilaria, continua a trattare lacome se fosse solo una questione di percezione". A dirlo è Claudiu Stanasel, vice presidente del consiglio comunale e capogruppo della Lega, commentando la classifica sull’indice di criminalità pubblicata da Il Sole 24 Ore. La nostra provincia è passata in un anno dal nono al settimo posto per il numero totale di reati denunciati, "con un preoccupante incremento di rapine e danneggiamenti". E in queste classifiche, purtroppo, ogni ogni passo avanti è un passo indietro. "Nonostante le promesse di cambio di marcia in campagna elettorale, non abbiamo visto alcun miglioramento concreto.