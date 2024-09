Cerro Maggiore entra nel negozio dove la ex da cui era stato allontanato lavora da poco Arrestato ma poi rilasciato | Non lo sapevo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024)(Milano), 17 settembre 2024 – Il braccialetto elettronico studiato per fermare chi non rispetta un provvedimento di allontanamento ha funzionato, ma questa volta si è trattato di un falso allarme e il protagonista della vicenda, prima arredai carabinieri, èinfineuna volta chiarita la situazione. L’episodio ha avuto come teatro un punto vendita di una catena specializzata in prodotti per il bricolage e l’edilizia asabato scorso si era recato il 43enne residente a Gallarate, cittadino di nazionalità albanese, già colpito da un provvedimento di allontanamento dalla ex compagna e dai luoghi da lei frequentati dopo alcuni episodi violenti denunciati dalla donna.