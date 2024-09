Fonti vicino a Grillo rivelano | Conte vuole farmi fuori dal M5S al limite del ricatto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 15 settembre 2024) La tensione tra Beppee Giuseppe, le due figure di spicco del Movimento 5 Stelle, è alle stelle. Il fondatore del partito sarebbe "estremamente infastidito" per una lettera privata ricevuta nei giorni scorsi da Giuseppe. I toni usati e gli argomenti trattati sarebbero infatti al "del". È quanto si apprende davicine al fondatore dei cinquestelle. Stando a un articolo del quotidiano La Stampa,avrebbe espresso "pieno disappunto" per le scelte dell'attuale leader del M5S. Tra i passi falsi dici sarebbe anche la foto che lo ritrae al patto della birra con i vertici di Avs e la leader del Pd Elly Schlein. Secondo il fondatore del Movimento 5 Stelle, la Costituente sarebbe solo "una farsa per farlo" e consentire adi farsi "un partito tutto suo".