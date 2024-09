Kane | Ho subito capito che la gimmick del Dr Yankem non avrebbe mai funzionato

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 14 settembre 2024)è sicuramente tra i wrestler più amati di sempre: Glen Jacobs, l’uomo dietro la maschera, è ora un politico ma negli anni ’90 ha interpretato il fratellastro di The Undertaker e prima ancora altri personaggi. Dopo aver debuttato nel 1997 proprio causando la sconfitta di suo “fratello” ai danni di Shawn Michaels, ha iniziato una gloriosa carriera, culminata con l’introduzione nella Hall of Fame del 2021. Nell’ultimo episodio di Six Feet Under, The Big Red Machine ha parlato delle suepassate, tra cui il Dr. Isaac. Le sue parole “Non so se ho avuto le peggiorima ci sono andato vicino, basta ricordare il Dr. Isaac. Quando me l’hanno proposto ho pensato: ”Davvero? Sono alto più di due metri e peso 136 chili e mi fate fare il dentista di wrestling?”.