Rapinatore falciato dall’imprenditrice Le sorelle | ucciso come un cane | Intervenga il re del Marocco

(Di venerdì 13 settembre 2024) "Neanche un animale si uccide così". Le parole impastate di lacrime. La foto del fratello in mano, ritratto di diversi anni fa, quasi sicuramente prima che lasciasse Casablanca per rincorrere il sogno di una vita diversa in Italia. E quell’appello alla mobilitazione rivolto "alle massime autorità italiane e marocchine, compreso il Re, affinché vigilino sulla situazione e sia fatta giustizia". Irrompono sulla scena così le presuntedi Said Malkoum. E lo fanno davanti alle telecamere dell’emittente marocchina Chouf TV, la cui pagina Facebook è seguita da 8,5 milioni di followers. Piangono, si lamentano, si disperano perché "nostra madre è morta senza più rivedere suo figlio, nostro fratello", dicono. A parlare più a lungo è quella che dichiara di essere la sorella maggiore.