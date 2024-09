Marvel celebra l' 85esimo anniversario col video 85 momenti iconici dell' MCU

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 10 settembre 2024) Un filmato di quasi un'ora che raccoglie tutti ipiùdelCinematic Universe in occasioneUn viaggio a ritroso nel tempo attraverso ilCinematic Universe per rivivere tutti i suoipiù belli. Quest'anno ricorre l'85°, il marchio che è nato come editore di fumetti e che oggi domina i botteghinie sale cinematografiche. L'MCU è iniziato con Iron Man del 2008, che ha dato a Robert Downey Jr. fama e successo e ha dato il via alla rinascita di un universo condiviso sullo schermo. Nel corso'MCU si sono verificati alcunie se vi siete chiesti quali siano ipiù importanti, potete mettervi comodi e guardare il