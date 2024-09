Brito conquista la prima cintura da professionista | La volevo con tutte le mie forze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) "È una sensazione molto intensa e davvero bella. Questalaconle mieed è frutto del duro lavoro e della preparazione che ho svolto per arrivare al match nelle condizioni migliori. Ancora non sto realizzando a pieno quello che sono riuscito a fare perchè sono in un vortice di emozioni. Di sicuro questo traguardo è uno stimolo per continuare a migliorare e crescere ancora". Il primo titolo daDavidese lo ricorderà per un bel pezzo. Il pugile aretino hato lainternazionale Silver Wbc nella categoria bridgerweight battendo, sul ring di Colonia, con verdetto unanime l’atleta turco-tedesco Ali Kiydin. Davide ha dominato il match che si è concluso con il verdetto schiacciante di 6-0 in suo favore assegnato dai giudici.