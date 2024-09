Autovelox nel Lazio | ecco dove sono le postazioni mobili della settimana dal 9 al 15 settembre

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 10 settembre 2024) La Polizia Stradale ha diffuso il calendario delleattive sulle strade deldurante ladal 9 al 152024.saranno posizionati i dispositivi di controllovelocità . Calendario: Martedì 102024: Strada Statale SS/675 Umbro-Laziale (VT) Sabato 142024: Autostrada A/12 ADS Arrone (RM) Domenica 152024: Autostrada A/24 Roma-L’Aquila-Teramo, Colle Tasso (RM)fissi e Tutor Oltre alle, glifissi e i sistemi Tutor restano attivi in vari tratti stradali e autostradali del. Per conoscere i punti esatti in cuipresenti glifissi e i tratti con Tutor operativi, si può consultare il sitoPolizia di Stato.