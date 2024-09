LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Cattaneo nel gruppo che si gioca la tappa si stacca Landa dai migliori

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) 17.00 Ilsta perdendo due minuti al momento. E il ritardo rischia di ampliarsi. 16.58 Altri 20 chilometri al traguardo! 16.55ha ora l'aiuto si un compagno di squadra, si tratta Casper Pedersen. 16.53 Intanto Soler è passato per primo sul secondo GPM di giornata, il Puerto Herrera, ed è ora in cima alla classifica degli scalatori passando il compagno di squadra Jay Vine. 16.50 Ildi testa è composto da Kruijswik, Soler,, Vacek, Vlasov, Kung, Lazkano, Schmid, Poole, Izagirre, Berrade, Castrillo e Miquel. 16.47 Ilè a un minuto e mezzo da quello della maglia roja di O'Connor. 16.45 Ultimi 30 chilometri per i fuggitivi! 16.43 Intanto Carapaz ha trovato Shaw e Douill sulla propria strada. 16.