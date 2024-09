Jennifer Lopez foto in lingerie sui social I fan | Ben ecco quello che ti sei perso

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 2 settembre 2024)non hatempo. Dopo la rottura con Ben Affleck, la popstar ha preso imedia d’assalto, mostrando al mondo una versione di sé ancora più affascinante e determinata. Se qualcuno si aspettava una JLo abbattuta e malinconica, ha fatto male i suoi conti. Al contrario, l’artista sembra più che mai intenzionata a dimostrare che la sua vita, senza Affleck, brilla di luce propria. Il 31 agosto, la popstar ha condiviso una serie di immagini che raccontano la sua estate, vissuta in gran parte lontano dall’ex marito. Mentre Affleck restava a Los Angeles, spessografato con o senza la fede nuziale,ha trascorso l’intera estate in Europa e negli Hamptons, mostrandosi sempre sorridente e radiosa. Un’esplosione di autostima: il messaggio (velato?) per Ben Le recenti immagini postate dasu Instagram lasciano poco spazio all’immaginazione.